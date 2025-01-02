Суд в Харькове наказал военнослужащего за хранение психотропов

Мужчина в тюрьме. Фото иллюстративное: VOX Ukraine

Коминтерновский районный суд города Харькова 31 декабря 2024 года вынес приговор по делу военнослужащего. Его обвиняли в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества без цели сбыта.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Opendatabot.

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Мужчину остановили полицейские на улице Дмитрия Коцюбайло в Харькове. В ходе проверки он самостоятельно признался, что у него есть запрещенное вещество, после чего следственно-оперативная группа изъяла пакет с PVP.

Полиция обнаружила у него прозрачный зип-пакет с кристаллическим веществом желтого цвета. Экспертиза подтвердила, что в пакете находилось психотропное вещество PVP, массой 0,595 г.

Обвиняемый признал свою вину, подтвердил, что психотропы были приобретены для личного использования. Он согласился на рассмотрение дела в облегченном порядке без вызова участников судебного процесса.

Детали судебного решения

Суд квалифицировал действия обвиняемого по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса. Приговор предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком год. Суд также обратил внимание, что обвиняемый является мобилизованным военнослужащим, не имеет стабильного источника дохода, а назначение штрафа было бы невозможным из-за его финансового положения.

Однако, учитывая искреннее раскаяние подсудимого, суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Следовательно, мужчина обязан периодически появляться для регистрации в органах пробации, сообщать об изменении места жительства, не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Приговор вступит в силу по истечении срока апелляционного обжалования. По условиям упрощенного производства приговор нельзя обжаловать в апелляционном порядке из-за отсутствия судебных слушаний.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который похитил телефон у другого. Также в Николаеве суд отменил штраф мужчине от ТЦК.