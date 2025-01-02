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У Харкові військовий зберігав психотропи — як його покарав суд

2 січня 2025 10:09
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд у Харкові покарав військовослужбовця за зберігання психотропів
Чоловік у в'язниці. Фото ілюстративне: VOX Ukraine
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Комінтернівський районний суд міста Харкова 31 грудня 2024 року  ухвалив вирок у справі військовослужбовця. Його обвинувачували у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини без мети збуту.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Opendatabot.

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Чоловіка зупинили поліцейські на вулиці Дмитра Коцюбайла у Харкові. Під час перевірки він самостійно зізнався, що має заборонену речовину, після чого слідчо-оперативна група вилучила пакет із PVP.

Поліція виявила у нього прозорий зіп-пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору. Експертиза підтвердила, що в пакеті була психотропна речовина PVP масою 0,595 г.

Обвинувачений визнав свою провину, підтвердив, що психотропи були придбані для особистого використання. Він погодився на розгляд справи у спрощеному порядку без виклику учасників судового процесу.

Деталі судового рішення

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Вирок передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком на один рік. Суд також звернув увагу, що обвинувачений є мобілізованим військовослужбовцем, не має стабільного джерела доходу, а призначення штрафу було б неможливим через його фінансове становище.

Однак, враховуючи щире каяття підсудного, суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Відтак чоловік зобов'язаний періодично з’являтися для реєстрації в органах пробації, повідомляти про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без дозволу.

Вирок набере чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження. За умовами спрощеного провадження, вирок не можна оскаржити в апеляційному порядку через відсутність судових слухань.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який викрав телефон в іншого. Також у Миколаєві суд скасував штраф чоловікові від ТЦК. 

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