Требовал взятку за поступление в вуз — в Харькове разоблачили преподавателя

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Заведующий кафедрой харьковского университета требовал 10 тысяч долларов за поступление в вуз, чтобы помочь мужчинам избежать мобилизации. Ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в четверг, 31 октября.

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Что известно о деле

Правоохранители выяснили, что заведующий кафедрой одного из харьковских университетов требовал деньги за поступление на обучение для получения высшего образования. Так, в июне 2024 года он узнал, что мужчина хочет поступить в этот вуз и заявил ему, что такая "услуга" будет стоить 10 тысяч долларов.

"В эту сумму, кроме возможности избегания мобилизации в ряды ВСУ, по словам обвиняемого, входила "поддержка" во время вступительной кампании и решение всех "проблемных вопросов", — говорится в сообщении.

В то же время заведующий кафедрой заявил, что если мужчина откажется передать средства, то вообще не сможет поступить в учебное заведение.

Задержание преподавателя

Правоохранители узнали о схеме подозреваемого и задержали его сразу после получения от мужчины указанной суммы средств.

Обыски у преподавателя. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Против обвиняемого направили в суд обвинительный акт по факту принятия обещания и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области подполковник ТЦК взял взятку в размере 1200 долларов от мужчины за влияние на членов ВВК. Суд наказал его штрафом.

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