Вимагав хабар за вступ до вишу — у Харкові викрили викладача

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Завідувач кафедри харківського університету вимагав 10 тисяч доларів за вступ до вишу, щоб допомогти чоловікам уникнути мобілізації. Йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у четвер, 31 жовтня.

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Правоохоронці з'ясували, що завідувач кафедри одного з харківських університетів вимагав гроші за вступ на навчання для здобуття вищої освіти. Так, у червні 2024 року він дізнався, що чоловік хоче вступити до цього вишу і заявив йому, що така "послуга" буде коштувати 10 тисяч доларів.

"У цю суму, окрім можливості уникнення мобілізації до лав ЗСУ, за словами обвинуваченого, входила "підтримка" під час вступної кампанії та вирішення усіх "проблемних питань", — йдеться у повідомленні.

Водночас завідувач кафедри заявив, якщо чоловік відмовиться передати кошти, то взагалі не зможе вступити до навчального закладу.

Затримання викладача

Правоохоронці дізналися про схему підозрюваного та затримали його одразу після одержання ним від чоловіка зазначеної суми коштів.

Обшуки у викладача. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Проти обвинуваченого направили до суду обвинувальний акт за фактом прийняття обіцянки та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Хмельницькій області підполковник ТЦК взяв хабар у розмірі 1 200 доларів від чоловіка за вплив на членів ВЛК. Суд покарав його штрафом.

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