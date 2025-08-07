Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове разоблачили масштабную нарколабораторию иностранцев

В Харькове разоблачили масштабную нарколабораторию иностранцев

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 17:35
Масштабная наркоторговля в Харькове — разоблачили иностранцев
Нарколаборатория в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове разоблачили масштабную нарколабораторию, которую организовал гражданин Кыргызстана. Предварительная оценка изъятого — почти 25 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре 7 августа.

Реклама
Читайте также:

Нарколаборатория в Харькове

По данным следствия, в Харькове гражданин Кыргызстана организовал "наркобизнес". Для реализации он привлек свою сожительницу — местную жительницу, и еще двух знакомых, которые являются гражданами Узбекистана.

Правоохранители выяснили, что "схема" заключалась в том, чтобы изготавливать, хранить и продавать прекурсоры и психотропы. Для больших масштабов в частном доме обустроили нарколабораторию, в арендованном гараже создали "склад", а сбыт вели через Telegram и почтовые сервисы.

"Прекурсор пирролидин, который используют для изготовления наркотиков, разливали в канистры. Чтобы не привлекать внимание, их обертывали в черную пленку, паковали в коробки, сверху клали детские подгузники и коробку конфет. Дельцы писали фиктивные имена и отправляли по почте по всей стране. Все выглядело как бытовой груз", — рассказали в прокуратуре.

null
Запрещенные вещества, которые нашли у подозреваемых. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
null
Запрещенные вещества, которые нашли у подозреваемых. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Также известно, что параллельно через Telegram-канал фигуранты продавали психотроп PVP. После оплаты покупатели получали координаты закладки.

Обыски у дельцов

Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли более 20,5 кг психотропного вещества PVP, гранату Ф-1, расфасованный для продажи каннабис, лабораторное оборудование для изготовления психотропов в промышленных масштабах, прекурсоры общим количеством более 400 литров.

Нарколабораторія у Харкові
Запрещенные вещества, которые нашли у подозреваемых. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
null
Обыски у дельцов в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
null
Запрещенные вещества, которые нашли у подозреваемых. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По предварительным оценкам и данным, ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров составляет почти 25 млн гривен.

Какое наказание ждет наркоторговцев

Правоохранители задержали дельцов. Всем четырем участникам группы сообщили о подозрении в соответствии с их ролями в схеме:

  • организатору — гражданину Кыргызстана — и одному из его товарищей инкриминируют незаконное приобретение, хранение, пересылку, перевозку с целью сбыта, а также сбыт прекурсоров и особо опасного психотропного вещества;
  • сожительнице инкриминируется незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
  • второму товарищу объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 УК Украины (те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или лицом).

Отмечается, что прокуроры в суде будут настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, житель Одессы отправлял посылки с наркотиками по почте под видом игрушек. Во время обыска у него обнаружили психотропов на 1,2 млн грн.

Также мы писали, что в Ирландии суд вынес приговоры по громкому делу о масштабной контрабанде наркотиков, ставшей крупнейшим случаем в истории страны. К длительным срокам лишения свободы приговорены восемь мужчин, среди которых - трое граждан Украины.

наркотики Харьков наркоторговля иностранцы прокуратура
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации