Масштабная наркоторговля в Харькове — разоблачили иностранцев

Нарколаборатория в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове разоблачили масштабную нарколабораторию, которую организовал гражданин Кыргызстана. Предварительная оценка изъятого — почти 25 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре 7 августа.

Нарколаборатория в Харькове

По данным следствия, в Харькове гражданин Кыргызстана организовал "наркобизнес". Для реализации он привлек свою сожительницу — местную жительницу, и еще двух знакомых, которые являются гражданами Узбекистана.

Правоохранители выяснили, что "схема" заключалась в том, чтобы изготавливать, хранить и продавать прекурсоры и психотропы. Для больших масштабов в частном доме обустроили нарколабораторию, в арендованном гараже создали "склад", а сбыт вели через Telegram и почтовые сервисы.

"Прекурсор пирролидин, который используют для изготовления наркотиков, разливали в канистры. Чтобы не привлекать внимание, их обертывали в черную пленку, паковали в коробки, сверху клали детские подгузники и коробку конфет. Дельцы писали фиктивные имена и отправляли по почте по всей стране. Все выглядело как бытовой груз", — рассказали в прокуратуре.

Запрещенные вещества, которые нашли у подозреваемых. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Также известно, что параллельно через Telegram-канал фигуранты продавали психотроп PVP. После оплаты покупатели получали координаты закладки.

Обыски у дельцов

Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли более 20,5 кг психотропного вещества PVP, гранату Ф-1, расфасованный для продажи каннабис, лабораторное оборудование для изготовления психотропов в промышленных масштабах, прекурсоры общим количеством более 400 литров.

Запрещенные вещества, которые нашли у подозреваемых. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Обыски у дельцов в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Запрещенные вещества, которые нашли у подозреваемых. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По предварительным оценкам и данным, ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров составляет почти 25 млн гривен.

Какое наказание ждет наркоторговцев

Правоохранители задержали дельцов. Всем четырем участникам группы сообщили о подозрении в соответствии с их ролями в схеме:

организатору — гражданину Кыргызстана — и одному из его товарищей инкриминируют незаконное приобретение, хранение, пересылку, перевозку с целью сбыта, а также сбыт прекурсоров и особо опасного психотропного вещества;

сожительнице инкриминируется незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

второму товарищу объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 УК Украины (те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или лицом).

Отмечается, что прокуроры в суде будут настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, житель Одессы отправлял посылки с наркотиками по почте под видом игрушек. Во время обыска у него обнаружили психотропов на 1,2 млн грн.

Также мы писали, что в Ирландии суд вынес приговоры по громкому делу о масштабной контрабанде наркотиков, ставшей крупнейшим случаем в истории страны. К длительным срокам лишения свободы приговорены восемь мужчин, среди которых - трое граждан Украины.