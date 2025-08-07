Масштабна наркоторгівля у Харкові — викрили іноземців

Нарколабораторія у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові викрили масштабну нарколабораторію, яку організував громадянин Киргизстану. Попередня оцінка вилученого — майже 25 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі 7 серпня.

Нарколабораторія у Харкові

За даними слідства, у Харкові громадянин Киргизстану організував "наркобізнес". Для реалізації він залучив свою співмешканку — місцеву жительку, та ще двох знайомих, які є громадянами Узбекистану.

Правоохоронці з'ясували, що "схема" полягала в тому, аби виготовляти, зберігати та продавати прекурсори та психотропи. Для більших масштабів у приватному будинку облаштували нарколабораторію, в орендованому гаражі створили "склад", а збут вели через Telegram і поштові сервіси.

"Прекурсор піролідин, який використовують для виготовлення наркотиків, розливали у каністри. Щоб не привертати увагу, їх обгортали у чорну плівку, пакували у коробки, зверху клали дитячі підгузки та коробку цукерок. Ділки писали фіктивні імена і відправляли поштою по всій країні. Усе виглядало як побутовий вантаж", — розповіли у прокуратурі.

Заборонені речовини, які знайшли в підозрюваних. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Також відомо, що паралельно через Telegram-канал фігуранти продавали психотроп PVP. Після оплати покупці отримували координати закладки.

Обшуки у ділків

Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили понад 20,5 кг психотропної речовини PVP, гранату Ф-1, розфасований для продажу канабіс, лабораторне обладнання для виготовлення психотропів у промислових масштабах, прекурсори загальною кількістю понад 400 літрів.

Обшуки у ділків в Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За попередніми оцінками та даними, орієнтовна вартість вилучених психотропних речовин та прекурсорів складає майже 25 млн гривень.

Яке покарання чекає на наркоторговців

Правоохоронці затримали ділків. Усі чотирьом учасникам групи повідомили про підозру відповідно до їх ролей у схемі:

організатору — громадянину Киргизстану — та одному з його товаришів інкримінують незаконне придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту, а також збут прекурсорів і особливо небезпечної психотропної речовини;

співмешканці інкриміновано незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

другому товаришу оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою).

Зазначається, що прокурори у суді наполягатимуть на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, житель Одеси відправляв посилки з наркотиками поштою під виглядом іграшок. Під час обшуку у нього виявили психотропів на 1,2 млн грн.

Також ми писали, що в Ірландії суд ухвалив вироки у гучній справі про масштабну контрабанду наркотиків, що стала найбільшим випадком в історії країни. До тривалих строків позбавлення волі засуджено вісьмох чоловіків, серед яких — троє громадян України.