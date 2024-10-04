В Харькове СБУ разоблачила чиновников МСЭК, которые списывали уклонистов с воинского учета

Задержанный чиновник МСЭК и сотрудники СБУ. Фото: СБУ

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу из 13 человек. Речь идет о должностных лицах медико-социальной экспертной комиссии и их сообщниках, которые за деньги "списывали" уклонистов с военного учета.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в пятницу, 4 октября.

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Задержание должностных лиц МСЭК и их сообщников

"Служба безопасности ликвидировала на Харьковщине еще одну коррупционную схему уклонения от мобилизации. К организации сделки причастен председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий областного центра", — говорится в сообщении.

Задержание должностных лиц МСЭК в Харькове. Фото: СБУ

За деньги он помогал мужчинам избежать призыва на основании ложных справок об инвалидности.

Для реализации своего плана чиновник привлек еще 12 сообщников, действовавших в составе преступной группы. Речь идет о его подчиненных, руководителях разных медучреждений региона и гражданских посредниках.

Правоохранители установили, что сначала злоумышленники изготавливали фальшивые документы о якобы наличии заболеваний, которые являются основанием для оформления инвалидности. Для этого фигуранты фальсифицировали всю медицинскую документацию из истории "болезни", в том числе о пребывании клиента на стационарном лечении.

Задержание должностных лиц МСЭК в Харькове. Фото: СБУ

В дальнейшем организатор сделки обеспечивал подготовку фиктивного решения МСЭК о назначении группы инвалидности.

Стоимость "услуг" составляла от 2 до 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности.

Известно, что для поиска уклонистов задержанные использовали личные связи.

"Установлено, что из-за преступных действий участников группы более 400 человек призывного возраста смогли незаконно избежать мобилизации. В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задержали организатора и его сообщников", — говорится в сообщении.

Обыски у фигурантов

Одновременно было произведено около 90 обысков на работе и местах проживания членов преступной группы, а также в их автомобилях.

Обыски у фигурантов. Фото: СБУ

В процессе следственных действий изъято значительное количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащая доказательства их незаконной деятельности.

Обыски у фигурантов. Фото: СБУ

Было обнаружено также более 500 тыс. долларов, почти 80 тыс. евро, более 1 млн. грн и российские рубли.

Что угрожает злоумышленникам

Следователи СБУ объявили организатору "схемы" и его сообщникам подозрение за:

препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас фигуранты находятся под стражей. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, работники СБУ разоблачили группу лиц, организовавших многомиллионный бизнес на уклонистах. Они производили фиктивные документы военнообязанным, которые позволяли избежать мобилизации.

Также сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и его сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Во время обысков у них дома нашли наличными почти 6 миллионов долларов США, роскошные драгоценности и не только.