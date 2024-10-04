У Харкові СБУ викрила посадовців МСЕК, що списували ухилянтів з військового обліку

Затриманий посадовець МСЕК та співробітники СБУ. Фото: СБУ

У Харкові Служба безпеки України викрила злочинну групу з 13 осіб. Йдеться про посадовців медико-соціальної експертної комісії та їх спільників, які за гроші "списували" ухилянтів з військового обліку.

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України у Telegram у п'ятницю, 4 жовтня.

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Затримання посадовців МСЕК та їх спільників

"Служба безпеки ліквідувала на Харківщині ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації. До організації оборудки причетний голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій обласного центру", — йдеться у повідомленні.

Затримання посадовців МСЕК у Харкові. Фото: СБУ

За гроші він допомагав чоловікам уникнути призову на підставі фальшивих довідок про інвалідність.

Для реалізації свого плану, посадовець залучив ще 12 спільників, які діяли у складі злочинної групи. Йдеться про його підлеглих, очільників різних медустанов регіону та цивільних посередників.

Правоохоронці встановили, що спочатку зловмисники виготовляли фальшиві документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності. Для цього фігуранти фальсифікували всю медичну документацію з історії "хвороби", у тому числі щодо перебування клієнта на стаціонарному лікуванні.

Затримання посадовців МСЕК у Харкові. Фото: СБУ

Надалі організатор оборудки забезпечував підготовку фіктивного рішення МСЕК про призначення групи інвалідності.

Вартість "послуг" становила від 2 до 5 тис. доларів. Сума залежала від терміновості.

Відомо, що для пошуку ухилянтів затримані використовували особисті зв'язки.

"Встановлено, що через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали організатора та його спільників", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у фігурантів

Одночасно було здійснено близько 90 обшуків на роботі та місцях проживання членів злочинної групи, а також у їхніх автомобілях.

Обшуки у фігурантів. Фото: СБУ

У процесі слідчих дій вилучено значну кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що містить докази їхньої незаконної діяльності.

Обшуки у фігурантів. Фото: СБУ

Було виявлено також понад 500 тис. доларів, майже 80 тис. євро, понад 1 млн грн та російські рублі.

Що загрожує зловмисникам

Слідчі СБУ оголосили організатору "схеми" та його спільникам підозру за:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Наразі фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, працівники СБУ викрили групу осіб, які організували багатомільйонний бізнес на ухилянтах. Вони виготовляли фіктивні документи військовозобов'язаним, які дозволяли уникнути мобілізації.

Також працівники Державного бюро розслідувань викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 млн доларів США, розкішні коштовності й не тільки.