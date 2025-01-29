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В Харькове разоблачили схему ТЦК для уклонистов — подробности

29 января 2025 12:16
Ольга Антоновская - редактор
Схема для уклонистов — в Харькове ТЦК помогал избежать мобилизации
Правоохранители задержали посредника схемы. Фото: ГБР
Ольга Антоновская - редактор

В Харькове работники ГБР заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации. Организовал ее один из харьковских центров комплексирования.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в среду, 29 января.

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Как отмечают в ГБР, желающим уклониться от мобилизации предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК. Прикрывали это якобы сменой места жительства.

"Для этого даже не нужно было ходить в военкомат, ведь все документы заполняли без присутствия "клиента". Далее мужчинам каждый месяц выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу", — информируют в ГБР.

Задержали мужчину, причастного к схеме для уклонистов
Задержание фигуранта дела при получении средств. Фото: ГБР

За перевод и ежемесячные повестки уклонисты должны были оплатить 70 тыс. гривен. Посредника задержали "на горячем" работники ГБР, когда он должен был получить деньги от очередного уклониста. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сейчас ГБР проверяет действия работников центра комплектования, в том числе руководства. Уже провели ряд обысков и изъяли доказательства.

В Хакрове разоблачили схему для уклонистов
Сообщение ГБР. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Одесской области задержали организатора схемы незаконного выезда за границу. Так мужчина решил заработать на уклонистах.

Также во Львовской области задержали мужчину, который помогал военнообязанным сбежать из Украины. Его поймали во время передачи средств.

ГБР Харьков мобилизация ТЦК и СП уклонисты

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