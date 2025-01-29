Схема для ухилянтів — у Харкові ТЦК допомагав уникнути мобілізації

Правоохоронці затримали посередника схеми. Фото: ДБР

У Харкові працівники ДБР заблокували чергову схему ухилення від мобілізації. Організував її один з харківських центрів комплектування.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань в середу, 29 січня.

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Як зазначають в ДБР, охочим ухилитися від мобілізації пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК. Прикривали це начебто зміною місця проживання.

"Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності "клієнта". Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом", — інформують в ДБР.

Затримання фігуранта справи під час отримання коштів. Фото: ДБР

За переведення та щомісячні повістки ухилянти мали сплатити 70 тис. гривень. Посередника затримали "на гарячому" працівники ДБР, коли він мав отримати гроші від чергового ухилянта. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі ДБР перевіряє дії працівників центру комплектування, у тому числі керівництва. Вже провели низку обшуків та вилучили докази.

Повідомлення ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в Одеській області затримали організатора схеми незаконного виїзду за кордон. Так чоловік вирішив заробити на ухилянтах.

Також у Львівській області затримали чоловіка, який допомагав військовозобов'язаним втекти з України. Його спіймали під час передачі коштів.