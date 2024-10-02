В Харькове СБУ разоблачила преподавателя, которая корректировала удары оккупантов

Сотрудники СБУ и задержанная фигурантка. Фото: facebook.com/VladislavAbdula

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила преподавателя университета, работавшую на российскую спецслужбу. Она корректировала удары оккупантов по городу.

Об этом сообщил спикер в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook в среду, 2 октября.

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Преподавателя одного из местных университетов российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству летом этого года.

"По указанию оккупантов фигурантка обходила Харьков и его прилегающие территории, где пыталась выявить расположение укрепрайонов и опорных пунктов Сил обороны. Особое внимание она обращала на места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ", — говорится в сообщении.

Также она отслеживала маршруты движения военных колонн в направлении фронта.

Полученную информацию предатель направляла в анонимный чат своему российскому куратору. Она обозначала координаты объектов ВСУ на картах и добавляла текстовое описание.

СБУ вовремя разоблачила фигурантку и задержала ее в собственном доме. Во время обыска у женщины изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи объявили ей подозрение в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ.

Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Пост Абдулы. Фото: скриншот

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали в Киеве четырех приспешников российских спецслужб, поджигавших авто Сил обороны. Им всем грозит восемь лет лишения свободы.

Ранее в Днепре задержали супругов, работавших на ФСБ и разведывавших информацию об украинских силах ПВО в регионе. Кроме того, они занимались поджогами объектов Укрзализныци.