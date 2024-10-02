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У Харкові викрили викладачку університету, яка працювала на ФСБ

2 жовтня 2024 18:34
Аркадій Пастула - Редактор
У Харкові СБУ викрила викладачку, яка коригувала удари окупантів
Співробітники СБУ та затримана фігурантка. Фото: facebook.com/VladislavAbdula
Аркадій Пастула - Редактор

У Харкові Служба безпеки України викрила викладачку університету, яка працювала на російську спецслужбу. Вона коригувала удари окупантів по місту.

Про це повідомив речник в Управління Служби безпеки України в Харківській області Владислав Абдула в Facebook у середу, 2 жовтня.

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Викладачку одного з місцевих університетів російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці влітку цього року.

"За вказівкою окупантів фігурантка обходила Харків та його прилеглі території, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони. Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Також вона відслідковувала маршрути руху військових колон у напрямку фронту.

Отриману інформацію зрадниця направляла в анонімний чат своєму російському куратору. Вона позначала координати об'єктів ЗСУ на картах та додавала текстовий опис.

СБУ вчасно викрила фігурантку та затримала її у власному помешканні. Під час обшуку у жінки вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі оголосили їй підозру в несанкціонованому поширенню інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Допис Абдули. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали у Києві чотирьох поплічників російських спецслужб, які підпалювали авто Сил оборони. Їм усім загрожує вісім років позбавлення волі.

Раніше у Дніпрі затримали подружжя, яке працювало на ФСБ та розвідувало інформацію про українські сили ППО в регіоні. Крім того, вони займалися підпалами об'єктів Укрзалізниці.

СБУ війна Харків ФСБ окупанти Університет

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