В Харькове разоблачен заложник-рецидивист и "новенький"

Изъятые наркотики у закладчика. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В Харькове в Киевском районе уже второй раз разоблачили распространявшего психотропы 24-летнего заложника. В Холодногорском — задержали 45-летнего наркодобытчика

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Второй раз попался

По данным следствия, житель Харькова, не впервые привлекающий правоохранителей своей преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, решил продолжить свою "карьеру" как поставщик наркотиков. Мужчина приобрел сверток с психотропным веществом PVP, которое последующим образом разместил в хранилищах в виде свертков на территории Харькова.

"Подозреваемый фотографировал места, где оставлял товар, и отправлял координаты конечным покупателям", — рассказывают правоохранители.

Вечером 28 августа этого года заложника разоблачили правоохранители и задержали его. При себе он имел более 150 свертков из PVP.

Парню сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта психотропного вещества.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Задержанный закладчик. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Наркоторговец под арестом

По данным полиции , второй злоумышленник успел совершить 28 тайников в Новобаварском и Холодногорском районах, а еще 54 пакета он хранил при себе с целью их дальнейшего сбыта, но был остановлен сотрудниками полиции.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении. Суд избрал заключителю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Задержанный закладчик. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Изъятые наркотики у закладчика. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Изъятые наркотики у закладчика. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/3 _ 3

Напомним, что во Львове задержала наркосбытчика с товаром на 700 тыс. грн .

Также мы писали о том, что киевские оперативники разоблачили наркодилера с "товаром" на 400 000 гривен . Ему грозит до 10 лет лишения свободы.