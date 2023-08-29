Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове разоблачен закладчик-рецидивист и "новенький" arrow

В Харькове разоблачен закладчик-рецидивист и "новенький"

29 августа 2023 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове разоблачен заложник-рецидивист и "новенький"
Изъятые наркотики у закладчика. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове в Киевском районе уже второй раз разоблачили распространявшего психотропы 24-летнего заложника. В Холодногорском — задержали 45-летнего наркодобытчика

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

Читайте также:

Второй раз попался

По данным следствия, житель Харькова, не впервые привлекающий правоохранителей своей преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, решил продолжить свою "карьеру" как поставщик наркотиков. Мужчина приобрел сверток с психотропным веществом PVP, которое последующим образом разместил в хранилищах в виде свертков на территории Харькова.

"Подозреваемый фотографировал места, где оставлял товар, и отправлял координаты конечным покупателям", — рассказывают правоохранители.

Вечером 28 августа этого года заложника разоблачили правоохранители и задержали его. При себе он имел более 150 свертков из PVP.

Парню сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта психотропного вещества.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Задержанный закладчик. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Наркоторговец под арестом

По данным полиции , второй злоумышленник успел совершить 28 тайников в Новобаварском и Холодногорском районах, а еще 54 пакета он хранил при себе с целью их дальнейшего сбыта, но был остановлен сотрудниками полиции.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении. Суд избрал заключителю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

  • Задержанный закладчик. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Изъятые наркотики у закладчика. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Изъятые наркотики у закладчика. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
1/3 _ 3

Напомним, что во Львове задержала наркосбытчика с товаром на 700 тыс. грн .

Также мы писали о том, что киевские оперативники разоблачили наркодилера с "товаром" на 400 000 гривен . Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз