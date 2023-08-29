В Харькове разоблачен заложник-рецидивист и "новенький"

В Харькове разоблачен закладчик-рецидивист и "новенький"
В Харькове в Киевском районе уже второй раз разоблачили распространявшего психотропы 24-летнего заложника. В Холодногорском — задержали 45-летнего наркодобытчика
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .
Второй раз попался
По данным следствия, житель Харькова, не впервые привлекающий правоохранителей своей преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, решил продолжить свою "карьеру" как поставщик наркотиков. Мужчина приобрел сверток с психотропным веществом PVP, которое последующим образом разместил в хранилищах в виде свертков на территории Харькова.
"Подозреваемый фотографировал места, где оставлял товар, и отправлял координаты конечным покупателям", — рассказывают правоохранители.
Вечером 28 августа этого года заложника разоблачили правоохранители и задержали его. При себе он имел более 150 свертков из PVP.
Парню сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта психотропного вещества.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Наркоторговец под арестом
По данным полиции , второй злоумышленник успел совершить 28 тайников в Новобаварском и Холодногорском районах, а еще 54 пакета он хранил при себе с целью их дальнейшего сбыта, но был остановлен сотрудниками полиции.
Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении. Суд избрал заключителю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Задержанный закладчик. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Изъятые наркотики у закладчика. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Изъятые наркотики у закладчика. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
Напомним, что во Львове задержала наркосбытчика с товаром на 700 тыс. грн .
Также мы писали о том, что киевские оперативники разоблачили наркодилера с "товаром" на 400 000 гривен . Ему грозит до 10 лет лишения свободы.