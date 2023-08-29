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У Харкові викрито закладника-рецидивіста та "новенького"

29 серпня 2023 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові викрито закладника-рецидивіста та "новенького"
Вилучині наркотики у закладника. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові у Київському районі вже вдруге викрили 24-річного закладника, який розповсюджував психотропи. В Холодногірському — затримали 45-річного наркоздобувача 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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За даними слідства, мешканець Харкова, що не вперше привертає увагу правоохоронців своєю злочинною діяльністю в сфері незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин, вирішив продовжити свою "кар'єру" як постачальник наркотиків. Чоловік придбав пакунок з психотропним речовиною PVP, яку подальшим чином розмістив у сховищах у вигляді згортків на території Харкова.

"Підозрюваний фотографував місця, у яких залишав товар, та відправляв координати кінцевим покупцям", — розповідають правоохоронці. 

Ввечері 28 серпня цього року закладника викрили правоохоронці та затримали його. При собі він мав понад 150 згортків з PVP.

Хлопцю повідомили про підозру за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини. 

Слідчі дії тривають. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Затриманий закладник. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наркоторговець під арештом

За даними поліції, другий зловмисник встиг зробити 28 схованок у Новобаварському та Холодногірському районах, а ще 54 пакети він зберігав при собі з метою їх подальшого збуту, але був зупинений працівниками поліції. 

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. Суд обрав заклднику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

  • Затриманий закладник. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Вилучині наркотики у закладника. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Вилучині наркотики у закладника. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Нагадаємо, що у Львові затримала наркозбувача з товаром на 700 тис. грн

Також ми писали про те, що київські оперативники викрили наркодилера з "товаром" на 400 000 гривень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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