Непогода в Харькове — есть пострадавшая и погибшая

Упало дерево во время непогоды. Иллюстративное фото: Харьковский городской совет

В субботу, 12 июля, в Харькове и области бушует непогода. В результате шквального ветра на ребенка упало дерево — девочку госпитализировали.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Непогода в Харькове — есть пострадавшие

Сегодня, 12 июля, в Харькове и области бушует непогода: мощный ливень и шквальный ветер до 20 м/с. Из-за этого частично обесточена Балаклея. Борщевка и Вербовка обесточены полностью.

По информации главы ОВА, в Харькове во время непогоды пострадал ребенок. На 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате непогоды в с. Первомайское Змиевской громады на 56-летнюю женщину упало дерево, в результате чего она погибла.

"Трое пострадавших в Харькове из-за непогоды: обвалилась крыша в частном доме в Салтовском районе. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев. Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия непогоды", — сообщил Синегубов.

Скриншот сообщений Синегубова/Telegram

Напомним, что недавно во время непогоды во Львовской области зафиксировали огромный смерч.

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в воскресенье, 13 июля.