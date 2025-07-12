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Головна Харків У Харкові вирує негода — на дитину впало дерево

У Харкові вирує негода — на дитину впало дерево

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 22:08
Негода у Харкові — є постраждала та загибла
Впало дерево під час негоди. Ілюстративне фото: Харківська міська рада

У суботу, 12 липня, у Харкові та області вирує негода. Внаслідок шквального вітру на дитину впало дерево — дівчинку госпіталізували.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Негода у Харкові — є постраждалі

Сьогодні, 12 липня, в Харкові та області вирує негода: потужна злива і шквальний вітер до 20 м/с. Через це частково знеструмлена Балаклія. Борщівка та Вербівка знеструмлені повністю.

За інформацією очільника ОВА, в Харкові під час негоди постраждала дитина. На 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу. 

Крім того, внаслідок негоди в с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, внаслідок чого вона загинула. 

"Троє постраждалих у Харкові через негоду: обвалився дах у приватному будинку в Салтівському районі. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди", — поінформував Синєгубов.

Харків
Скриншот повідомлень Синєгубова/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно під час негоди у Львівській області зафіксували величезний смерч.

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у неділю, 13 липня.

Харків негода дощ вітер постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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