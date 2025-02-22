Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове потратят на ремонт в университете 1,7 млн грн arrow

В Харькове потратят на ремонт в университете 1,7 млн грн

22 февраля 2025 15:00
Аркадий Пастула - Редактор
В Харькове планируют ремонт в университете Каразина за 1,7 миллиона гривен
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Фото: portal-abiturienta.it-kharkiv.com
Аркадий Пастула - Редактор

В Харькове запланировали ремонт в национальном университете имени Каразина. На работы потратят 1,7 миллиона гривен.

Об этом говорится на Prozorro.

Читайте также:

Ремонт в университете

За 1 747 339,20 грн в университете хотят отремонтировать аудиторию и коридор цокольного этажа учебного корпуса.

null
Тендер на ремонт. Фото: Prozzoro

Работы должны выполнить до 30 июня 2025 года.

Напомним, в Ужгороде планируют приобрести автомобиль для областного краеведческого музея за 1 миллион 940 тысяч гривен.

Также в Одесской области объявили тендер на более 7 миллионов грн на содержание местного водопровода. Договор в формате открытых торгов выиграло предприятие "СМУ-56", но аукцион не проводился.

тендер Харьков деньги ProZorro Университет
Реклама
Реклама
Реклама