В Харькове планируют ремонт в университете Каразина за 1,7 миллиона гривен

В Харькове потратят на ремонт в университете 1,7 млн грн
В Харькове запланировали ремонт в национальном университете имени Каразина. На работы потратят 1,7 миллиона гривен.
Об этом говорится на Prozorro.
Ремонт в университете
За 1 747 339,20 грн в университете хотят отремонтировать аудиторию и коридор цокольного этажа учебного корпуса.
Работы должны выполнить до 30 июня 2025 года.
Напомним, в Ужгороде планируют приобрести автомобиль для областного краеведческого музея за 1 миллион 940 тысяч гривен.
Также в Одесской области объявили тендер на более 7 миллионов грн на содержание местного водопровода. Договор в формате открытых торгов выиграло предприятие "СМУ-56", но аукцион не проводился.
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