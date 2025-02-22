В Харькове планируют ремонт в университете Каразина за 1,7 миллиона гривен

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Фото: portal-abiturienta.it-kharkiv.com

В Харькове запланировали ремонт в национальном университете имени Каразина. На работы потратят 1,7 миллиона гривен.

Об этом говорится на Prozorro.

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Ремонт в университете

За 1 747 339,20 грн в университете хотят отремонтировать аудиторию и коридор цокольного этажа учебного корпуса.

Тендер на ремонт. Фото: Prozzoro

Работы должны выполнить до 30 июня 2025 года.

Напомним, в Ужгороде планируют приобрести автомобиль для областного краеведческого музея за 1 миллион 940 тысяч гривен.

Также в Одесской области объявили тендер на более 7 миллионов грн на содержание местного водопровода. Договор в формате открытых торгов выиграло предприятие "СМУ-56", но аукцион не проводился.