У Харкові планують ремонт в університеті Каразіна за 1,7 мільйона гривень

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Фото: portal-abiturienta.it-kharkiv.com

У Харкові запланували ремонт в національному університеті імені Каразіна. На роботи витратять 1,7 мільйона гривень.

Про це йдеться на Prozorro.

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Ремонт в університеті

За 1 747 339,20 грн в університеті хочуть відремонтувати аудиторію та коридор цокольного поверху навчального корпусу.

Тендер на ремонт. Фото: Prozzoro

Роботи мають виконати до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, в Ужгороді планують придбати автомобіль для обласного краєзнавчого музею за 1 мільйон 940 тисяч гривень.

Також в Одеській області оголосили тендер на понад 7 мільйонів грн на утримання місцевого водогону. Договір у форматі відкритих торгів виграло підприємство "СМУ-56", але аукціон не проводився.