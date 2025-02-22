У Харкові планують ремонт в університеті Каразіна за 1,7 мільйона гривень

У Харкові витратять на ремонт в університеті 1,7 млн грн
У Харкові запланували ремонт в національному університеті імені Каразіна. На роботи витратять 1,7 мільйона гривень.
Про це йдеться на Prozorro.
Ремонт в університеті
За 1 747 339,20 грн в університеті хочуть відремонтувати аудиторію та коридор цокольного поверху навчального корпусу.
Роботи мають виконати до 30 червня 2025 року.
Нагадаємо, в Ужгороді планують придбати автомобіль для обласного краєзнавчого музею за 1 мільйон 940 тисяч гривень.
Також в Одеській області оголосили тендер на понад 7 мільйонів грн на утримання місцевого водогону. Договір у форматі відкритих торгів виграло підприємство "СМУ-56", але аукціон не проводився.
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