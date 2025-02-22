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У Харкові витратять на ремонт в університеті 1,7 млн грн

22 лютого 2025 15:00
Аркадій Пастула - Редактор
У Харкові планують ремонт в університеті Каразіна за 1,7 мільйона гривень
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Фото: portal-abiturienta.it-kharkiv.com
Аркадій Пастула - Редактор

У Харкові запланували ремонт в національному університеті імені Каразіна. На роботи витратять 1,7 мільйона гривень.

Про це йдеться на Prozorro.

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Ремонт в університеті

За 1 747 339,20 грн в університеті хочуть відремонтувати аудиторію та коридор цокольного поверху навчального корпусу.

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Тендер на ремонт. Фото: Prozzoro

Роботи мають виконати до 30 червня 2025 року. 

Нагадаємо, в Ужгороді планують придбати автомобіль для обласного краєзнавчого музею за 1 мільйон 940 тисяч гривень.

Також в Одеській області оголосили тендер на понад 7 мільйонів грн на утримання місцевого водогону. Договір у форматі відкритих торгів виграло підприємство "СМУ-56", але аукціон не проводився.

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