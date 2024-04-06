В Харькове попадание — в ОВА рассказали, куда ударил враг

Спасатель при ликвидации последствий атаки врага. Иллюстративное фото: ГСЧС

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в городе обнаружили попадание в ночь на субботу, 6 апреля. Оккупанты ударили рядом с жилой застройкой.

Об этом Олег Синегубов сообщает в Telgram.

Читайте также:

Последствия атаки на Харьков 6 апреля

"Зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой в Харькове. Все профильные службы работают на местах", — отметил глава местной ОВА.

Синегубов добавил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Напомним, что в ночь на субботу, 6 апреля, в Харькове гремели взрывы. Город находился под атакой российских захватчиков.

Также сообщалось, что в настоящее время в ряде областей Украины продолжается воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе ударных БпЛА и опасности применения баллистического вооружения.