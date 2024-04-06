У Харкові влучання — в ОВА розповіли, куди поцілив ворог
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що в місті виявили влучання в ніч проти суботи, 6 квітня. Окупанти ударили поруч із житловою забудовою.
Про це Олег Синєгубов повідомляє в Telgram.
Наслідки атаки на Харків 6 квітня
"Зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою у Харкові. Усі профільні служби працюють на місцях", — зазначив голова місцевої ОВА.
Синєгубов додав, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих.
Оновлено 01:31. Синєгубов зазначив, що ворог ударив ракетою в магазин, палають автівки. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 6 квітня, в Харкові гриміли вибухи. Місто було під атакою російських загарбників.
Також повідомляли, що наразі в низці областей України продовжується повітряна тривога. Українців попередили про загрозу ударних БпЛА та небезпеку застосування балістичного озброєння.
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