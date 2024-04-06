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У Харкові влучання — в ОВА розповіли, куди поцілив ворог

6 квітня 2024 01:02
оновлено: 01:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Харкові влучання — в ОВА розповіли, куди поцілив ворог
Рятувальник під час ліквідації наслідків атаки ворога. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що в місті виявили влучання в ніч проти суботи, 6 квітня. Окупанти ударили поруч із житловою забудовою.

Про це Олег Синєгубов повідомляє в Telgram.

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"Зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою у Харкові. Усі профільні служби працюють на місцях", — зазначив голова місцевої ОВА.  

Синєгубов додав, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Оновлено 01:31. Синєгубов зазначив, що ворог ударив ракетою в магазин, палають автівки. На щастя, ніхто не постраждав.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 6 квітня, в Харкові гриміли вибухи. Місто було під атакою російських загарбників.

Також повідомляли, що наразі в низці областей України продовжується повітряна тривога. Українців попередили про загрозу ударних БпЛА та небезпеку застосування балістичного озброєння.

Харків
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
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війна
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