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В Харькове в результате атаки РФ ранены спасатели — детали

25 апреля 2025 13:20
Евгения Брюховецкая - редактор
РФ атаковала предприятие в Харькове, ранены спасатели
Спасатели ликвидируют пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко сообщил, что в ночь на пятницу, 25 апреля, российские войска атаковали Харьков. Вражеский дрон попал в местное частное предприятие.

Об этом Яциченко сказал в комментарии Новини.LIVE.

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Атака на Харьков 25 апреля

"Сегодня после полуночи в течение часа российские военные снова атаковали Харьков беспилотниками", — сказал представитель прокуратуры.

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Известно, что попадание произошло на территории промышленного частного предприятия в одном из центральных районов города.

В результате атаки пострадали трое спасателей — их доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают точные данные и фиксируют последствия попадания.

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Напомним, ночью в Харькове разгорелись пожары после пяти ударов российских дронов.

Глава ОВА Олег Синегубов в комментарии Новини.LIVE рассказал, что основной целью таких вражеских атак является максимальное поражение гражданского населения.

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