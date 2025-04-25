РФ атаковала предприятие в Харькове, ранены спасатели

В Харькове в результате атаки РФ ранены спасатели — детали
Начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко сообщил, что в ночь на пятницу, 25 апреля, российские войска атаковали Харьков. Вражеский дрон попал в местное частное предприятие.
Об этом Яциченко сказал в комментарии Новини.LIVE.
Атака на Харьков 25 апреля
"Сегодня после полуночи в течение часа российские военные снова атаковали Харьков беспилотниками", — сказал представитель прокуратуры.
Известно, что попадание произошло на территории промышленного частного предприятия в одном из центральных районов города.
В результате атаки пострадали трое спасателей — их доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают точные данные и фиксируют последствия попадания.
Напомним, ночью в Харькове разгорелись пожары после пяти ударов российских дронов.
Глава ОВА Олег Синегубов в комментарии Новини.LIVE рассказал, что основной целью таких вражеских атак является максимальное поражение гражданского населения.
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