РФ атакувала підприємство у Харкові, поранені рятувальники

Рятувальники ліквідовують пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко повідомив, що в ніч проти п'ятниці, 25 квітня, російські війська атакували Харків. Ворожий дрон влучив у місцеве приватне підприємство.

Про це Яциченко сказав у коментарі Новини.LIVE.

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Атака на Харків 25 квітня

"Сьогодні після півночі впродовж години російські військові знову атакували Харків безпілотниками", — сказав представник прокуратури.

Наразі відомо, що влучання відбулося на території промислового приватного підприємства в одному з центральних районів міста.

Внаслідок атаки постраждали троє рятувальників — їх доставили до місцевої лікарні та надали медичну допомогу. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють точні дані й фіксують наслідки влучання.

Нагадаємо, вночі у Харкові розгорілися пожежі після п'яти ударів російських дронів.

Голова ОВА Олег Синєгубов у коментарі Новини.LIVE розповів, що основою метою таких ворожих атак є максимальне ураження цивільного населення.