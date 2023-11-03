В Харькове в результате атаки "шахедами" разрушено здание колледжа

Здание разрушенного колледжа. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в результате ночных ударов БпЛА частично разрушено здание колледжа. Поврежденное помещение является памяткой архитектуры.

Журналисты Новини.LIVE смогли пообщаться с преподавательницей Галиной, работавшей в этом учебном заведении.

Читайте также:

В Харькове разрушен колледж

Преподаватель колледжа затрудняется комментировать ситуацию — "прилет" пришелся как раз по ее кабинету, где она много лет преподавала.

Известно, что разрушенное здание является памятником архитектуры. Оно было построено около 100 лет назад. Это было училище на 16 номеров по проекту архитектора Илиодора Загоскина.

Какое-то время в здании находились казармы, теперь здесь находится техникум железнодорожного транспорта.

Кроме того, в результате ночной атаки полностью разрушено СТО.

"Мне позвонили около часа ночи, сказали что-то горит. Я приехал сюда, но уже ничего не осталось. Повреждено 11 автомобилей и все, что было на станции. В планах теперь восстанавливаться", — рассказал владелец Александр.

Напомним, что этой ночью враг атаковал Украину около 40 "шахедами", большая часть из которых была сбита. Однако, к сожалению, были и попадания в нескольких областях.