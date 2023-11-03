У Харкові внаслідок атаки "шахедами" зруйновано будівлю коледжу

Будівля зруйнованого коледжу. Фото: Новини.LIVE

У Харкові внаслідок нічних ударів БпЛА частково зруйновано будівлю коледжу. Пошкоджене приміщення є памʼяткою архітектури.

Журналісти Новини.LIVE змогли поспілкуватися з викладачкою Галиною, яка працювала в цьому навчальному закладі.

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Викладачці коледжу важко коментувати ситуацію — приліт припав якраз по її кабінету, де вона багато років викладала.

Відомо, що зруйнований будинок є памʼяткою архітектури. Його побудували близько 100 років тому. Це було училище на 16 номерів за проєктом архітектора Іліодора Загоскіна.

Якийсь час у будівлі перебували казарми, тепер тут розміщується технікум залізничного транспорту.

Крім того, внаслідок нічної атаки повністю зруйноване СТО.

"Мені зателефонували близько першої години ночі, сказали щось горить. Я приїхав сюди, але вже нічого не залишилося. Пошкоджено 11 автівок і все, що було на станції. В планах тепер відновлюватися", — розповів власник Олександр.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував Україну близько 40 "шахедами", більшу частину з яких було збито. Проте, на жаль, були і влучання у кількох областях.