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У Харкові внаслідок атаки "шахедами" зруйновано будівлю коледжу

3 листопада 2023 12:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові внаслідок атаки "шахедами" зруйновано будівлю коледжу
Будівля зруйнованого коледжу. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові внаслідок нічних ударів БпЛА частково зруйновано будівлю коледжу. Пошкоджене приміщення є памʼяткою архітектури. 

Журналісти Новини.LIVE змогли поспілкуватися з викладачкою Галиною, яка працювала в цьому навчальному закладі.

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Викладачці коледжу важко коментувати ситуацію — приліт припав якраз по її кабінету, де вона багато років викладала. 

Відомо, що зруйнований будинок є памʼяткою архітектури. Його побудували близько 100 років тому. Це було училище на 16 номерів за проєктом архітектора Іліодора Загоскіна.

Якийсь час у будівлі перебували казарми, тепер тут розміщується технікум залізничного транспорту. 

Крім того, внаслідок нічної атаки повністю зруйноване СТО.

"Мені зателефонували близько першої години ночі, сказали щось горить. Я приїхав сюди, але вже нічого не залишилося. Пошкоджено 11 автівок і все, що було на станції. В планах тепер відновлюватися", — розповів власник Олександр. 

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував Україну близько 40 "шахедами", більшу частину з яких було збито. Проте, на жаль, були і влучання у кількох областях.

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