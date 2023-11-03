У Харкові внаслідок атаки "шахедами" зруйновано будівлю коледжу
У Харкові внаслідок нічних ударів БпЛА частково зруйновано будівлю коледжу. Пошкоджене приміщення є памʼяткою архітектури.
Журналісти Новини.LIVE змогли поспілкуватися з викладачкою Галиною, яка працювала в цьому навчальному закладі.
У Харкові зруйновано коледж
Викладачці коледжу важко коментувати ситуацію — приліт припав якраз по її кабінету, де вона багато років викладала.
Відомо, що зруйнований будинок є памʼяткою архітектури. Його побудували близько 100 років тому. Це було училище на 16 номерів за проєктом архітектора Іліодора Загоскіна.
Якийсь час у будівлі перебували казарми, тепер тут розміщується технікум залізничного транспорту.
Крім того, внаслідок нічної атаки повністю зруйноване СТО.
"Мені зателефонували близько першої години ночі, сказали щось горить. Я приїхав сюди, але вже нічого не залишилося. Пошкоджено 11 автівок і все, що було на станції. В планах тепер відновлюватися", — розповів власник Олександр.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував Україну близько 40 "шахедами", більшу частину з яких було збито. Проте, на жаль, були і влучання у кількох областях.
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