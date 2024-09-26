ДТП в Харькове 26 сентября — автомобиль насмерть сбил пешехода

Последствия ДТП в Харькове. Фото: t.me/police_kh_region

В Харькове 26 сентября водитель сбил 51-летнего пешехода, который переходил дорогу в неотведенном месте. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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Правоохранители рассказали, что событие произошло около 05:45 26 сентября на улице Полтавский шлях. 51-летний мужчина переходил проезжую часть в не отведенном для этого месте.

Последствия ДТП в Харькове. Фото: t.me/police_kh_region

В то же время автомобиль Renault Mеgane, за рулем которого находился 46-летний водитель, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.

Сообщается, что следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, недавно в Одесской области 16-летний подросток на машине отца сбил 13-летнюю девочку. Он хотел похвастаться перед сверстниками и без разрешения взял авто.

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