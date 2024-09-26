ДТП у Харкові 26 вересня — автомобіль на смерть збив пішохода

Наслідки ДТП у Харкові. Фото: t.me/police_kh_region

У Харкові 26 вересня водій збив 51-річного пішохода, який переходив дорогу у невідведеному місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

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Правоохоронці розповіли, що подія трапилася близько 05:45 26 вересня на вулиці Полтавський шлях. 51-річний чоловік переходив проїжджу частину у не відведеному для цього місці.

Наслідки ДТП у Харкові. Фото: t.me/police_kh_region

Водночас автомобіль Renault Mеgane, за кермом якого був 46-річний водій, скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП.

Повідомляється, що слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі всі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині 16-річний підліток на батьковій машині збив 13-річну дівчинку. Він хотів похизуватися перед однолітками і без дозволу взяв авто.

Також ми писали, що у Миколаєві квадробер вистрибнув на проїжджу частину під колеса велосипеда.