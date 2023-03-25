В Харькове водитель троллейбуса внезапно скончался за рулем
В Харькове троллейбус въехал в дерево. ДТП произошло из-за того, что водителю стало плохо, мужчина умер.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
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Подробности инцидента
В полиции рассказали, что инцидент случился в Индустриальном районе Харькова.
"Троллейбус столкнулся с деревом, потому что водителю за рулем стало плохо... На месте происшествия медики констатировали смерть 50-летнего водителя", — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, в результате ДТП никто из пассажиров не пострадал.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "внезапная смерть".
Напомним, ранее сообщалось, что смертельная авария произошла на трассе Одесса-Рени. В результате аварии на дороге между поселками Новосельское и Орловка погибла женщина.
Также сообщалось, что у городского озера в Ивано-Франковске легковой автомобиль наехал на собаку. Водитель признал факт ДТП, но отказался оплачивать лечение для животного.