У Харкові водій тролейбуса раптово помер за кермом

Внаслідок аварії пасажири не постраждали

У місті Харкові тролейбус в'їхав у дерево. ДТП трапилася через те, що водію стало зле, чоловік помер.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Подробиці інциденту

У поліції розповіли, що подія сталася в Індустріальному районі Харкова.

"Тролейбус зіткнувся з деревом, тому що водію за кермом стало зле... На місці події медики констатували смерть 50-річного водія", — йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, внаслідок ДТП ніхто з пасажирів не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "раптова смерть".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що смертельна аварія сталася на трасі Одеса-Рені. В результаті аварії на дорозі між селищами Новосільське та Орлівка, загинула жінка.

Також повідомлялося, що біля міського озера у Івано-Франківську легковий автомобіль наїхав на собаку. Водій визнав факт ДТП, але відмовився оплачувати лікування для тварини.