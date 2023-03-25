У Харкові водій тролейбуса раптово помер за кермом
У місті Харкові тролейбус в'їхав у дерево. ДТП трапилася через те, що водію стало зле, чоловік помер.
Про це повідомила поліція Харківської області.
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Подробиці інциденту
У поліції розповіли, що подія сталася в Індустріальному районі Харкова.
"Тролейбус зіткнувся з деревом, тому що водію за кермом стало зле... На місці події медики констатували смерть 50-річного водія", — йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, внаслідок ДТП ніхто з пасажирів не постраждав.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "раптова смерть".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що смертельна аварія сталася на трасі Одеса-Рені. В результаті аварії на дорозі між селищами Новосільське та Орлівка, загинула жінка.
Також повідомлялося, що біля міського озера у Івано-Франківську легковий автомобіль наїхав на собаку. Водій визнав факт ДТП, але відмовився оплачувати лікування для тварини.