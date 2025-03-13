В Харькове волонтер заявила об избиении работником ТЦК — что известно

Волонтер, которую избили. Фото: скриншот видео

Волонтер Алина Бологова заявила, что ее избил начальник Лозовского районного ТЦК и СП Артур Воронцов. Сейчас по этому делу сделали запросы на видео с регистратора и камер наблюдения.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на собственные источники.

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Начальник Харьковского ОТЦК и СП Артем Александрович Требесов отметил, что правоохранители открыли уголовное производство и проводят следственные мероприятия в отношении избиения волонтера. Сейчас продолжается служебное расследование обстоятельств инцидента.

Отметим, 6 марта Бологова заявила, что Воронцов ударил ее, после чего она потеряла сознание. По ее словам, военный ТЦК находился в состоянии опьянения, а видео с камер наблюдения исчезли и ее семье начали поступать угрозы.

Реакция правоохранителей

Начальник отдела дознания ГУНП в Харьковской области Иван Захарченко сообщил, что полиция не получала заявлений об угрозах волонтеру и ее семье.

"Данной информации в ходе досудебного расследования нет о том, что совершается давление на потерпевшую, которая уже имеет статус в этом производстве", — отметил он.

По словам правоохранителя, полиция направила запросы на предоставление видео с камер наблюдения и всем субъектам хозяйствования вблизи места происшествия.

Напомним, вчера парламент принял в первом чтении законопроект, который возлагает ответственность на руководителей ТЦК и ВВК за нарушение порядка медицинского осмотра.

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