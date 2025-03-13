У Харкові волонтерка заявила про побиття працівником ТЦК — що відомо

Волонтерка, яку побили. Фото: скриншот з відео

Волонтерка Аліна Бологова заявила, що її побив начальник Лозівського районного ТЦК та СП Артур Воронцов. Наразі у цій справі зробили запити на відео з реєстратора та камер спостереження.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на власні джерела.

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Начальник Харківського ОТЦК та СП Артем Олександрович Требесов зазначив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження та проводять слідчі заходи стосовно побиття волонтерки. Наразі триває службове розслідування обставин інциденту.

Зазначимо, 6 березня Бологова заявила, що Воронцов вдарив її, після чого вона втратила свідомість. За її словами, військовий ТЦК перебував у стані сп’яніння, а відео з камер спостереження зникли та її родині почали надходити погрози.

Реакція правоохоронців

Начальник відділу дізнання ГУНП в Харківській області Іван Захарченко повідомив, що поліція не отримувала заяв щодо погроз волонтерці та її родині.

"Даної інформації в ході досудового розслідування немає про те, що вчиняється тиск на потерпілу, яка вже має статус в цьому провадженні", — зазначив він.

За словами правоохоронці, поліція направила запити на надання відео з камер спостереження то до всіх суб'єктів господарювання поблизу місця події.

Нагадаємо, вчора парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який покладає відповідальність для керівників ТЦК та ВЛК за порушення порядку медичного огляду.

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