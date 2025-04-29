Солдат ВСУ отказался от боевого приказа под Купянском — что решил суд

В Харькове воин отказался выполнять приказ — как его наказал суд
Солдат Вооруженных сил Украины отказался выполнять боевой приказ под Купянском Харьковской области. В результате состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Стрелок прибыл на определенные позиции возле села Берестовое Купянского района. Однако он отказался занять их и выполнять боевой приказ по обороне, наблюдению, оборудованию инженерных заграждений и удержанию рубежей.
Во время судебного заседания военный признал свою вину и заявил, что продолжает службу.
Суд рассматривал производство по упрощенной процедуре и признал наличие смягчающих обстоятельств.
Что решил суд
Военному назначили наказание за неповиновение в виде двух лет лишения свободы, которое заменили на два года служебного ограничения для бойцов с отчислением 10% денежного обеспечения в доход государства.
Мера пресечения в форме залога оставлена в силе до момента вступления приговора в законную силу.
Напомним, в Хмельницкой области мужчина не пошел в ТЦК, поскольку не является украинцем по национальности. Вследствие этого состоялось судебное заседание.
Ранее в Ивано-Франковской области мужчина распространял информацию о передвижении и местонахождении воинов ВСУ. Его наказал суд.
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