Солдат ЗСУ відмовився від бойового наказу під Куп'янськом — що вирішив суд

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

Солдат Збройних сил України відмовився виконувати бойовий наказ під Купʼянськом Харківської області. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Стрілець прибув на визначені позиції біля села Берестове Куп'янського району. Однак він відмовився зайняти їх та виконувати бойовий наказ з оборони, спостереження, обладнання інженерних загороджень й утримання рубежів.

Під час судового засідання військовий визнав свою провину та заявив, що продовжує службу.

Суд розглядав провадження за спрощеною процедурою та визнав наявність пом'якшуючих обставин.

Що вирішив суд

Військовому призначили покарання за непокору у вигляді двох років позбавлення волі, яке замінили на два роки службового обмеження для бійців з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави.

Запобіжний захід у формі застави залишено чинним до моменту набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік не пішов до ТЦК, оскільки не є українцем за національністю. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше в Івано-Франківській області чоловік поширював інформацію про пересування та місцезнаходження воїнів ЗСУ. Його також покарав суд.