В Харькове спасли женщину, которая хотела выпрыгнуть с балкона

Попытка выпрыгнуть с окна. Фото иллюстративное. Фото: istockphoto.com

В Харькове женщина пыталась покончить жизнь самоубийством. Впрочем, полиция предотвратила ее попытку выпрыгнуть с балкона.

Об этом сообщает Патрульная полиция Харьковской области.

Читайте также:

Попытка самоубийства в Харькове — подробности

В сообщении говорится, что полицейские вовремя вмешались, чтобы спасти женщину. Она хотела покончить жизнь самоубийством из-за конфликта.

Сотрудники полиции успокоили женщину и отвели ее как можно дальше от опасного места. После этого они передали женщину в руки медикам для осмотра.

"Помните, жизнь — единственная и самая дорогая! И никакая ситуация его не стоит. Итак, берегите себя и близких", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из окна многоэтажки выпал мужчина. Инцидент произошел в ЖК "Лебединый" на улице Ревуцкого на левом берегу столицы.

Также мы писали, что 3 ноября в Соломенском районе Киева молодой человек выпал с балкона многоэтажки. Вероятно, молодой человек совершил самоубийство.

Кроме того, утром 2 ноября на одной из улиц Киева обнаружили тело парня. Вероятно, он выпал из окна многоэтажки.