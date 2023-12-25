В Харькове спасли женщину, которая хотела выпрыгнуть с балкона
В Харькове женщина пыталась покончить жизнь самоубийством. Впрочем, полиция предотвратила ее попытку выпрыгнуть с балкона.
Об этом сообщает Патрульная полиция Харьковской области.
Попытка самоубийства в Харькове — подробности
В сообщении говорится, что полицейские вовремя вмешались, чтобы спасти женщину. Она хотела покончить жизнь самоубийством из-за конфликта.
Сотрудники полиции успокоили женщину и отвели ее как можно дальше от опасного места. После этого они передали женщину в руки медикам для осмотра.
"Помните, жизнь — единственная и самая дорогая! И никакая ситуация его не стоит. Итак, берегите себя и близких", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве из окна многоэтажки выпал мужчина. Инцидент произошел в ЖК "Лебединый" на улице Ревуцкого на левом берегу столицы.
Также мы писали, что 3 ноября в Соломенском районе Киева молодой человек выпал с балкона многоэтажки. Вероятно, молодой человек совершил самоубийство.
Кроме того, утром 2 ноября на одной из улиц Киева обнаружили тело парня. Вероятно, он выпал из окна многоэтажки.
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