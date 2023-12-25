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У Харкові врятували жінку, яка хотіла вистрибнути з балкона

25 грудня 2023 17:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харкові врятували жінку, яка хотіла вистрибнути з балкона
Спроба вистрибнути з вікна. Фото ілюстративні. Фото: istockphoto.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові жінка намагалася покінчити життя самогубством. Втім, поліція запобігла її спробі вистрибнути з балкона.

Про це повідомляє Патрульна поліція Харківської області.

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У повідомленні йдеться, що поліцейські вчасно втрутилися, щоби врятувати жінку. Вона хотіла покінчити життя самогубством через конфлікт.

Співробітники поліції заспокоїли жінку та відвели її якомога далі від небезпечного місця. Після цього вони передали жінку до рук медикам для огляду.

"Пам'ятайте, життя — єдине і найдорожче! І жодна ситуація його не варта. Отже, бережіть себе та близьких", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Інцидент стався у ЖК "Лебединий" на вулиці Ревуцького на лівому березі столиці.

Також ми писали, що 3 листопада у Солом'янському районі Києва молодик випав з балкона багатоповерхівки. Ймовірно, хлопець скоїв самогубство.

Крім того, вранці 2 листопада на одній із вулиць Києва виявили тіло хлопця. Мабуть, він випав із вікна багатоповерхівки.

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