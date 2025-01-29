День памяти Героев Крут — в Харькове почтили память погибших

Неравнодушные харьковчане пришли к могиле Валентина Отамановского для почтения памяти Героев Крут. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 29 января, в Украине отмечают День памяти Героев Крут. Чтобы почтить тех, кто 107 лет назад стал на защиту своего государства, харьковчане собрались у могилы участника битвы Валентина Отамановского.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Жители Харькова и представители общественности собрались на городском кладбище. Именно здесь похоронен Валентин Отамановский, который был участником событий 1918 года.

"То, что он похоронен именно в Харькове на кладбище, и то, что каждый год сюда приходит молодежь — это очень хорошо. Благодарна отцу Геннадию, что наконец мы в этот год помянули его уже религиозно, потому что этого раньше не было", — отметила член совета харьковской "Просвиты" Галина Куц.

Установление флага Украины на могиле Валентина Отамановского. Фото: Новини.LIVE

Чествование памяти Героев Крут в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Священник молится возле могилы Валентина Отамановского. Фото: Новини.LIVE

Парень держит в руках свечу и цветы. Фото: Новини.LIVE

Девушка возлагает цветы на могиле Валентина Отамановского. Фото: Фото: Новини.LIVE

Парень возлагает цветы на могиле Валентина Отамановского. Фото: Фото: Новини.LIVE

Напомним, Новости.LIVE рассказывали о битве между украинскими войсками и большевистской армией. Битва под Крутами стала символом самопожертвования украинской молодежи.

В мире почтили память погибших во время Холокоста 27 января. Убийство нацистами миллионов невинных людей — одна из величайших трагедий в истории человечества.