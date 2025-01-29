День пам'яті Героїв Крут — у Харкові вшанували загиблих

Небайдужі харків'яни прийшли до могили Валентина Отамановського для вшанування пам'яті Героїв Крут. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 січня, в Україні відзначають День пам'яті Героїв Крут. Аби вшанувати тих, хто 107 років тому став на захист своєї держави, харків'яни зібралися біля могили учасника битви Валентина Отамановського.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Вшанування пам'яті Героїв Крут

Мешканці Харкова та представники громадськості зібралися на міському кладовищі. Саме тут похований Валентин Отамановський, який був учасником подій 1918 року.

"Те, що він похований саме в Харкові на кладовищі й те, що кожен рік сюди приходить молодь — це дуже добре. Вдячна отцю Геннадію, що нарешті ми в цей рік пом'янули його вже релігійно, бо цього раніше не було", — зазначила член ради Харківської Просвіти Галина Куц.

Встановлення прапору України на могилі Валентина Отамановського. Фото: Новини.LIVE

Вшанування пам'яті Героїв Крут у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Священник молиться біля могили Валентина Отамановського. Фото: Новини.LIVE

Хлопець тримає в руках свічку та квіти. Фото: Новини.LIVE

Дівчина ставить квіти до могили Валентина Отамановського. Фото: Новини.LIVE

Хлопець ставить квіти до могили Валентина Отамановського. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про битву між українськими військами та більшовицькою армією. Бій під Крутами став символом самопожертви української молоді.

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