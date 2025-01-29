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У Харкові вшанували пам'ять Героїв Крут — фоторепортаж

29 січня 2025 13:39
Ольга Антоновська - редактор
День пам'яті Героїв Крут — у Харкові вшанували загиблих
Небайдужі харків'яни прийшли до могили Валентина Отамановського для вшанування пам'яті Героїв Крут. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

Сьогодні, 29 січня, в Україні відзначають День пам'яті Героїв Крут. Аби вшанувати тих, хто 107 років тому став на захист своєї держави, харків'яни зібралися біля могили учасника битви Валентина Отамановського.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Вшанування пам'яті Героїв Крут

Мешканці Харкова та представники громадськості зібралися на міському кладовищі. Саме тут похований Валентин Отамановський, який був учасником подій 1918 року. 

"Те, що він похований саме в Харкові на кладовищі й те, що кожен рік сюди приходить молодь — це дуже добре. Вдячна отцю Геннадію, що нарешті ми в цей рік пом'янули його вже релігійно, бо цього раніше не було", — зазначила член ради Харківської Просвіти Галина Куц.

Вшанування пам'яті Героїв Крут у Харкові
Встановлення прапору України на могилі Валентина Отамановського. Фото: Новини.LIVE
Вшанування пам'яті Героїв Крут у Харкові
Вшанування пам'яті Героїв Крут у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Вшанування пам'яті Героїв Крут у Харкові
Священник молиться біля могили Валентина Отамановського. Фото: Новини.LIVE
Вшанування пам'яті Героїв Крут у Харкові
Хлопець тримає в руках свічку та квіти. Фото: Новини.LIVE
Вшанування пам'яті Героїв Крут у Харкові
Дівчина ставить квіти до могили Валентина Отамановського. Фото: Новини.LIVE
Вшанування пам'яті Героїв Крут у Харкові
Хлопець ставить квіти до могили Валентина Отамановського. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про битву між українськими військами та більшовицькою армією. Бій під Крутами став символом самопожертви української молоді.

У світі вшановували пам'ять загиблих під час Голокосту 27 січня. Вбивство нацистами мільйонів невинних людей — одна з найбільших трагедій в історії людства.

Харків Бій під Крутами загиблі пам'ять Герої Крут

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