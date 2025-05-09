Харьковчане почтили память погибших во Второй мировой войне. Фото: Новини.LIVE

В Харькове местные жители почтили память погибших во Второй мировой войне возле Мемориала Славы. Харьковчане несут цветы и склоняют головы в память о погибших.

Об этом информируют корреспонденты Новини.LIVE с места события.

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Харьковчане почтили память погибших во Второй мировой — фоторепортаж

В четверг, 8 мая, в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов украинцы вспоминали жертв Второй мировой войны. Жители Харькова также почтили память погибших.

Харьковчане почтили память погибших во Второй мировой войне. Фото: Новини.LIVE

Харьковчане принесли цветы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Фото: Новини.LIVE

С самого утра люди несли цветы и склоняли головы в память о погибших. Как сообщают корреспонденты Новини.LIVE, харьковчане идут целыми семьями, чтобы отдать дань памяти жертвам Второй мировой войны.

Харьковчане почтили память погибших во Второй мировой войне. Фото: Новини.LIVE

Харьковчане почтили память погибших во Второй мировой войне. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в День памяти и примирения, который в Украине отмечают 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди почтили память погибших во Второй мировой войне. Супруги возложили цветы, почтив тех, кто отдал жизнь в борьбе за свободу.

Кроме того, глава государства записал видеообращение по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Он отметил, что этот день напоминает, что любое зло непременно заканчивается.