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В Харькове почтили память погибших во Второй мировой — фото

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Дата публикации 9 мая 2025 13:30
Харьковчане почтили память погибших во Второй мировой
Харьковчане почтили память погибших во Второй мировой войне. Фото: Новини.LIVE

В Харькове местные жители почтили память погибших во Второй мировой войне возле Мемориала Славы. Харьковчане несут цветы и склоняют головы в память о погибших.

Об этом информируют корреспонденты Новини.LIVE с места события.

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Харьковчане почтили память погибших во Второй мировой — фоторепортаж

В четверг, 8 мая, в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов украинцы вспоминали жертв Второй мировой войны. Жители Харькова также почтили память погибших.

Харків Друга світова
Харьковчане почтили память погибших во Второй мировой войне. Фото: Новини.LIVE
Харків Друга світова
Харьковчане принесли цветы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Фото: Новини.LIVE

С самого утра люди несли цветы и склоняли головы в память о погибших. Как сообщают корреспонденты Новини.LIVE, харьковчане идут целыми семьями, чтобы отдать дань памяти жертвам Второй мировой войны.

Харків Друга світова
Харьковчане почтили память погибших во Второй мировой войне. Фото: Новини.LIVE
Харків Друга світова
Харьковчане почтили память погибших во Второй мировой войне. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в День памяти и примирения, который в Украине отмечают 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди почтили память погибших во Второй мировой войне. Супруги возложили цветы, почтив тех, кто отдал жизнь в борьбе за свободу.

Кроме того, глава государства записал видеообращение по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Он отметил, что этот день напоминает, что любое зло непременно заканчивается.

Харьков Вторая мировая война история погибшие память
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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