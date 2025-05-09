Харківʼяни вшанували памʼять загиблих у Другій світовій війні. Фото: Новини.LIVE

У Харкові місцеві жителі вшанували памʼять загиблих у Другій світовій війні біля Меморіалу Слави. Харків'яни несуть квіти та схиляють голови в памʼять про загиблих.

Про це інформують кореспонденти Новини.LIVE з місця події.

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Харківʼяни вшанували памʼять загиблих у Другій світовій — фоторепортаж

У четвер, 8 травня, у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років українці згадували жертв Другої світової війни. Мешканці Харкова також вшанували пам'ять загиблих.

Харківʼяни вшанували памʼять загиблих у Другій світовій війні. Фото: Новини.LIVE

Харків'яни принесли квіти, аби вшанувати памʼять загиблих у Другій світовій війні. Фото: Новини.LIVE

З самого ранку люди несли квіти та схиляли голови в памʼять про загиблих. Як повідомляють кореспонденти Новини.LIVE, харківʼяни йдуть цілими родинами, аби віддати шану жертвам Другої світової війни.

Харківʼяни вшанували памʼять загиблих у Другій світовій війні. Фото: Новини.LIVE

Харківʼяни вшанували памʼять загиблих у Другій світовій війні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у День пам’яті та примирення, який в Україні відзначають 8 травня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні. Подружжя поклало квіти, вшанувавши тих, хто віддав життя у боротьбі за свободу.

Крім того, глава держави записав відеозвернення з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Він зазначив, що цей день нагадує, що будь-яке зло неодмінно закінчується.