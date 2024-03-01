В Харькове почтили память погибших в результате ракетного удара по ОГА 1 марта

Харьковская ОГА после ракетных обстрелов 1 марта 2022 года. Мариенко Андрей / УНИАН

Харьковчане почтили память погибших военных и волонтеров, погибших во время ракетного удара по зданию Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2022 года. В результате атаки погибли 44 человека. Подробнее о трагедии читайте у материала Новини.LIVE.

Чествование памяти

В центре Харькова у здания администрации собрались люди, чтобы почтить память погибших в результате ракетного удара 1 марта. Цветы были принесены в здание, где размещен плакат с именами и фотографиями потерявших жизнь.

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Плакат с фотографиями погибших на здании Харьковской ОВА. Фото: Новини.LIVE

Среди присутствующих был двоюродный брат погибшего спасателя, решившего стать добровольцем в первые дни вторжения, чтобы защитить свою страну. Еще до начала войны он отказывался от идеи отъезда и обещал оставаться дома.

Родственники погибших у здания Харьковской ОВА. Фото: Новини.LIVE

Брат Максима получил в подчинение 30 новобранцев без навыков 26 декабря. Во время ракетного удара он эвакуировал своих людей, а сам стал жертвой нападения, возвращаясь назад, чтобы помочь.

" Когда его нашли он был своей сумки и он был неопознанным. Мы его искали около суток и нашли уже в морге, — вспоминает Максим, — Мы нашли видео как его эвакуировали. Его отвезли в госпиталь и пытались спасти, но ранения были очень тяжелые"

Харьковчанка Татьяна пришла в здание возложить цветы в здание, чтобы почтить память своего сына Александра. Парень был бойцом подразделения Кракена. К моменту смерти ему было всего 24 года. Татьяна вспоминает, что Александр вернулся из-за границы в Харьков за 2 дня до начала полномасштабного вторжения.

"Последний раз я с ним общалась за день до трагедии, он приехал к нам домой, сказал не переживать и что всегда будет со мной. Но потом он больше не выходил на связь. Нашла я его уже через 4 дня в морге", — рассказывает Татьяна. .

Атака 1 марта

1 марта 2022 года оккупанты нанесли тяжелый удар по Харьковской областной администрации. Атака произошла утром, оставив за собой разрушительные последствия и огромное количество жертв.

Первый удар россияне нанесли ракетой типа "Искандер". Каким вооружением было нанесено второе установить не удалось, однако по данным правоохранителей, вероятно, это был "ФАБ-500".

Окончательное количество жертв этого обстрела назвали только в ноябре 2023 года — 44 погибших и 15 раненых.

Осуждение корректировщика

Судебный процесс по делу о теракте в Харькове 1 марта 2022 года испытал решающее завершение, когда Киевский районный суд Харькова вынес решение относительно Дениса Паникарова, местного жителя, которого признали виновным в причинении трагедии. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.

Осужден Денис Паникаров. Фото: Суспільне Харків

По выводам следствия, в течение февраля по апрель 2022 года Паникаров систематически собирал информацию о Вооруженных силах Украины и инфраструктуре Харькова. Полученные данные он передавал двум женщинам с контактами с российскими спецслужбами. Одна из них, медсестра из самопровозглашенной ДНР, другая – руководитель фонда "Спасем Донбасс".

Согласно доказательствам, 28 февраля 2022 года Паникаров передавал координаты Харьковской облгосадминистрации и другие адреса, по которым позже последовали удары российских войск. Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили компьютерную технику с поличным, а также карабин, патроны и корпус гранаты.

Во время судебного заседания Паникаров своей вины не признал и выразил желание обмена.

Напомним, что за два года полномасштабного вторжения России против Украины погибли около 10 тысяч мирных жителей . Однако эксперты считают, что общее количество жертв в Украине намного больше.

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