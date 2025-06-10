На Харьковщине 10 тысяч ВПЛ проживают в местах компактного проживания

Эвакуационные мероприятия. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове и области сейчас находятся около 530 тысяч внутренне перемещенных лиц. Примерно 10 тысяч человек живут в специально оборудованных местах компактного проживания, остальные — проживают в территориальных общинах или за пределами области, но сохраняют статус ВПЛ.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире Ранок.LIVE.

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В случае необходимости этим лицам предоставляют жилье или обеспечивают логистику — как в пределах Харьковщины, так и в другие регионы страны. Власть координирует процессы через местные органы самоуправления, чтобы обеспечить максимально оперативную помощь.

Относительно обеспечения жильем военнослужащих, Синегубов пояснил, что ответственность за финансирование лежит на Министерстве по делам ветеранов, Министерстве социальной политики, а также Министерствах экономики и финансов. По его словам, очереди, которые сформировались в прошлом году, уже полностью ликвидированы.

Новые заявки появляются по мере демобилизации военных, и раз в полгода происходит финансирование, чтобы оперативно их закрывать. Органы местного самоуправления должны сопровождать каждого ветерана, помогая с оформлением документов и статуса. После официальной фиксации потребности запросы подаются в соответствующие министерства, и средства на жилье выделяются в полном объеме.

"Когда военнослужащие возвращаются к гражданской жизни, где мобилизуются, оформляют соответствующие документы, то, конечно, должны обеспечить сопровождение ветерану и оформление указанного статуса и соответствующего права на содержание жилья. Когда документы все оформлены и фактически мы этого человека уже начинаем видеть, его фактическую потребность, мы подаем на профильные министерства и финансируется полностью на 100%", — пояснил Синегубов.

Напомним, государство гарантирует некоторые виды льгот для ВПЛ.

Также в КГГА сделали заявление относительно того, что будет с арестованными квартирами в столице и будут ли их выделять для ВПЛ.