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Головна Харків У Харкові вже понад пів мільйона ВПО — де вони проживають

У Харкові вже понад пів мільйона ВПО — де вони проживають

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Дата публікації: 10 червня 2025 12:34
На Харківщині 10 тисяч ВПО мешкають у місцях компактного проживання
Евакуаційні заходи. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові та області нині перебувають близько 530 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Близько 10 тисяч людей мешкають у спеціально облаштованих місцях компактного проживання, решта — проживають у територіальних громадах або за межами області, але зберігають статус ВПО.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі Ранок.LIVE.

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На Харківщині проживає вже понад пів мільйона ВПО

У разі потреби цим особам надають житло або забезпечують логістику — як в межах Харківщини, так і до інших регіонів країни. Влада координує процеси через місцеві органи самоврядування, щоб забезпечити максимально оперативну допомогу.

Щодо забезпечення житлом військовослужбовців, Синєгубов пояснив, що відповідальність за фінансування лежить на Міністерстві у справах ветеранів, Міністерстві соціальної політики, а також Міністерствах економіки та фінансів. За його словами, черги, які сформувались торік, уже повністю ліквідовані.

Нові заявки з’являються у міру демобілізації військових, і раз на пів року відбувається фінансування, аби оперативно їх закривати. Органи місцевого самоврядування мають супроводжувати кожного ветерана, допомагаючи з оформленням документів та статусу. Після офіційної фіксації потреби запити подаються до відповідних міністерств, і кошти на житло виділяються в повному обсязі.

"Коли військовослужбовці повертаються до цивільного життя, демобілізуються, оформлюють відповідні документи, то, звичайно, маємо забезпечити супровід ветерану і оформлення зазначеного статусу і відповідного права на утримання житла. То коли документи всі оформлені і фактично ми цю людину вже починаємо бачити, її фактичну потребу, ми подаємо на профільні міністерства і фінансується повністю на 100%", — пояснив Синєгубов. 

Нагадаємо, держава гарантує деякі види пільг для ВПО.

Також в КМВА зробили заяву щодо того, що буде з арештованими квартирами в столиці та чи будуть їх виділяти для ВПО.

Харків Харківська область житло ВПО військовослужбовці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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