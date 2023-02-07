В Харькове за неделю гриппом заболели более двух тысяч человек

В Харькове за неделю гриппом заболело более двух тысяч человек
В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 30 января по 5 февраля заболело 2132 человека, из них 38% — дети.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
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Эпидемиологическая ситуация в Харькове
По информации Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, за прошедшую неделю в Харькове было зарегистрировано 120 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировали за неделю 146 человек, четверть из них — это дети.
В центре отметили, что по сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 2,2%. Показатель заболеваемости составляет 150,7 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 63,7%, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.
О состоянии заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе
По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, за неделю в регионе заболело 4566 человек, из них 1514 (33,2%) детей в возрасте до 17 лет.
По сравнению с предыдущей неделей отмечается незначительное снижение заболеваемости на 0,3% за счет снижения заболеваемости среди взрослых на 4,4%. При этом среди детей отмечается рост на 9,1%. По сравнению с предыдущей неделей уменьшилось количество госпитализированных.
"На протяжении последних шести недель в области отмечается активизация интенсивности эпидемического процесса, что подтверждается совместной циркуляцией вирусов гриппа А и В. Также совместная циркуляция вирусов гриппа и респираторной группы и SARS-CoV-2 будет способствовать дальнейшему росту уровней заболеваемости среди населения области", — сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Лозовском районе — 299,48 на 100 тыс. населения, самый низкий — в Харькове (156,75 на 100 тыс. населения).
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