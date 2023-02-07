Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові за тиждень на грип захворіло більше двох тисяч людей arrow

У Харкові за тиждень на грип захворіло більше двох тисяч людей

7 лютого 2023 14:40
оновлено: 14:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові за тиждень на грип захворіли більше двох тисяч людей
Рівень захворюваності стає нижчим, але діти стали хворіти частіше
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 30 січня по 5 лютого захворіло 2132 особи, з них 38%  діти.

Про це повідомляє Харківська міська рада

Читайте також:

Епідеміологічна ситуація у Харкові 

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, впродовж минулого тижня у Харкові було зареєстровано 120 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.  Госпіталізували за тиждень 146 осіб, чверть з них — діти.

У центрі зазначили, що у порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 2,2%. Показник захворюваності становить 150,7 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 63,7% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Про стан захворюваності грипом та ГРВІ у регіоні 

За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за тиждень у регіоні захворіло 4566 осіб, з них 1514 (33,2%) дітей віком до 17 років. 

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зниження захворюваності на 0,3%, за рахунок зниження захворюваності серед дорослих на 4,4%. При цьому серед дітей відмічається зростання на 9,1%. У порівнянні з попереднім тижнем зменшилась кількість госпіталізованих.  

"Впродовж останніх шести тижнів в області відмічається активізація інтенсивності епідемічного процесу, що підтверджується сумісною циркуляцією вірусів грипу А та В. Також, сумісна циркуляція вірусів грипу та респіраторної групи і SARS-CoV-2, сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області", — повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі  299,48 на 100 тис. населення, найнижчий  у м. Харків (156,75 на 100 тис. населення).

Ми писали, що МОЗ дало рекомендації коли дітям можна робити щеплення від грипу.

А також розповідали разом із лікарем Комаровським, чому ми часто хворіємо взимку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:57 Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Новина з фото

13:43 Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

13:31 Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:30 Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція

Ексклюзив

13:30 Скільки років  треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера

13:23 Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року

13:23 У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни

13:20 Швидше до пацієнтів: одеська мобільна служба паліативної допомоги отримала нове авто

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Актуальне по темі

None 9 Лютий 13:07

Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

None 9 Лютий 13:54

Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

None 9 Лютий 13:53

Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

None 9 Лютий 13:42

Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB