У Харкові за тиждень на грип захворіли більше двох тисяч людей

Рівень захворюваності стає нижчим, але діти стали хворіти частіше

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 30 січня по 5 лютого захворіло 2132 особи, з них 38% — діти.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Епідеміологічна ситуація у Харкові

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, впродовж минулого тижня у Харкові було зареєстровано 120 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізували за тиждень 146 осіб, чверть з них — діти.



У центрі зазначили, що у порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 2,2%. Показник захворюваності становить 150,7 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 63,7% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Про стан захворюваності грипом та ГРВІ у регіоні

За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за тиждень у регіоні захворіло 4566 осіб, з них 1514 (33,2%) дітей віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зниження захворюваності на 0,3%, за рахунок зниження захворюваності серед дорослих на 4,4%. При цьому серед дітей відмічається зростання на 9,1%. У порівнянні з попереднім тижнем зменшилась кількість госпіталізованих.

"Впродовж останніх шести тижнів в області відмічається активізація інтенсивності епідемічного процесу, що підтверджується сумісною циркуляцією вірусів грипу А та В. Також, сумісна циркуляція вірусів грипу та респіраторної групи і SARS-CoV-2, сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області", — повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі — 299,48 на 100 тис. населення, найнижчий — у м. Харків (156,75 на 100 тис. населення).

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