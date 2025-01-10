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В Харькове задекларировали найденное оружие — детали от полиции

10 января 2025 15:59
Карина Приходько - Редактор
Декларирование оружия — в Харькове зарегистрировали 39 единиц найденного оружия
Работник полиции. Фото: t.me/police_kh_region
Карина Приходько - Редактор

Жители Шевченковского района Харькова задекларировали 39 единиц найденного оружия. Они уже на законных основаниях хранят оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области в п'пятницу, 10 января.

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В полиции рассказали, что граждане прошли быструю процедуру декларирования, получили уведомления о декларировании и уже на законных основаниях хранят оружие и боеприпасы.

Каждому владельцу полицейские разъясняют правила безопасности, ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, предупреждают об ответственности за их нарушение.

декларирование оружия в Харькове
Задекларированное оружие в Харькове. Фото: t.me/police_kh_region
декларирование оружия в Харькове
Задекларированное оружие в Харькове. Фото: t.me/police_kh_region

Правоохранители напомни, что для декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему необходимо иметь с собой:

  • письменное заявление;
  • паспорт-книжечку или ID-карточку;
  • фотокарточку размером 3,5*4,5 см;
  • выписку о месте проживания/регистрации;
  • идентификационный номер.

"Чтобы задекларировать найденное или полученное огнестрельное оружие, вам необходимо обратиться на спецлинию 102 или непосредственно в территориальное подразделение полиции. Добровольное декларирование или сдача оружия освобождает от уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил о рекордном производстве дронов в Украине. Также значительное внимание было уделено средствам радиоэлектронной борьбы.

Также мы писали, что украинцам запрещено носить с собой некоторые предметы. За нарушение закона грозит административная и уголовная ответственность

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