Декларирование оружия — в Харькове зарегистрировали 39 единиц найденного оружия

Работник полиции. Фото: t.me/police_kh_region

Жители Шевченковского района Харькова задекларировали 39 единиц найденного оружия. Они уже на законных основаниях хранят оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области в п'пятницу, 10 января.

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В полиции рассказали, что граждане прошли быструю процедуру декларирования, получили уведомления о декларировании и уже на законных основаниях хранят оружие и боеприпасы.

Каждому владельцу полицейские разъясняют правила безопасности, ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, предупреждают об ответственности за их нарушение.

Задекларированное оружие в Харькове. Фото: t.me/police_kh_region

Задекларированное оружие в Харькове. Фото: t.me/police_kh_region

Правоохранители напомни, что для декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему необходимо иметь с собой:

письменное заявление;

паспорт-книжечку или ID-карточку;

фотокарточку размером 3,5*4,5 см;

выписку о месте проживания/регистрации;

идентификационный номер.

"Чтобы задекларировать найденное или полученное огнестрельное оружие, вам необходимо обратиться на спецлинию 102 или непосредственно в территориальное подразделение полиции. Добровольное декларирование или сдача оружия освобождает от уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил о рекордном производстве дронов в Украине. Также значительное внимание было уделено средствам радиоэлектронной борьбы.

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