Декларирование оружия — в Харькове зарегистрировали 39 единиц найденного оружия

В Харькове задекларировали найденное оружие — детали от полиции
Жители Шевченковского района Харькова задекларировали 39 единиц найденного оружия. Они уже на законных основаниях хранят оружие и боеприпасы.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области в п'пятницу, 10 января.
Декларирование оружия в Харьковской области
В полиции рассказали, что граждане прошли быструю процедуру декларирования, получили уведомления о декларировании и уже на законных основаниях хранят оружие и боеприпасы.
Каждому владельцу полицейские разъясняют правила безопасности, ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, предупреждают об ответственности за их нарушение.
Правоохранители напомни, что для декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему необходимо иметь с собой:
- письменное заявление;
- паспорт-книжечку или ID-карточку;
- фотокарточку размером 3,5*4,5 см;
- выписку о месте проживания/регистрации;
- идентификационный номер.
"Чтобы задекларировать найденное или полученное огнестрельное оружие, вам необходимо обратиться на спецлинию 102 или непосредственно в территориальное подразделение полиции. Добровольное декларирование или сдача оружия освобождает от уголовной ответственности", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил о рекордном производстве дронов в Украине. Также значительное внимание было уделено средствам радиоэлектронной борьбы.
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