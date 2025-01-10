Декларування зброї — у Харкові зареєстрували 39 одиниць знайденої зброї

Працівник поліції. Фото: t.me/police_kh_region

Мешканці Шевченківського району Харкова задекларували 39 одиниць знайденої зброї. Вони вже на законних підставах зберігають зброю та боєприпаси.

Про це повідомили в поліції Харківської області у п'ятницю, 10 січня.

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У поліції розповіли, що громадяни пройшли швидку процедуру декларування, отримали повідомлення про декларування та вже на законних підставах зберігають зброю та боєприпаси.

Кожному власнику поліцейські роз’яснюють правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї й боєприпасів до неї, попереджають про відповідальність за їх порушення.

Задекларована зброя в Харкові. Фото: t.me/police_kh_region

Задекларована зброя в Харкові. Фото: t.me/police_kh_region

Правоохоронці нагади, що для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї необхідно мати з собою:

письмову заяву;

паспорт-книжечку або ID-картку;

фотокартку розміром 3,5*4,5 см;

витяг про місце проживання/реєстрацію;

ідентифікаційний номер.

"Щоб задекларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю, вам необхідно звернутись на спецлінію 102 або безпосередньо до територіального підрозділу поліції. Добровільне декларування або здача зброї звільняє від кримінальної відповідальності", — йдеться у повідомленні.

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