Взрывы в Харькове 3 ноября — есть попадание

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: barrons.com

В Харькове зафиксировано вражеское попадание. Управляемая авиационная бомба упала в Шевченковском районе города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 3 ноября.

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Попадание в Харькове

Враг нанес по Харькову очередные удары с помощью управляемых авиационных бомб. Враг попал в супермаркет в Шевченковском районе.

Попадание в супермаркет. Фото: скриншот

Сначала Синегубов сообщил о трех пострадавших, потом количествах выросло до четырех человек.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты 1 ноября несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.

Ранее Новини.LIVE писали, что россияне 2 ноября атаковали Херсонскую область — в результате погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.