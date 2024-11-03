Взрывы в Харькове 3 ноября — есть попадание

В Харькове зафиксировали вражеское попадание
В Харькове зафиксировано вражеское попадание. Управляемая авиационная бомба упала в Шевченковском районе города.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 3 ноября.
Попадание в Харькове
Враг нанес по Харькову очередные удары с помощью управляемых авиационных бомб. Враг попал в супермаркет в Шевченковском районе.
Сначала Синегубов сообщил о трех пострадавших, потом количествах выросло до четырех человек.
Напомним, оккупанты 1 ноября несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.
Ранее Новини.LIVE писали, что россияне 2 ноября атаковали Херсонскую область — в результате погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.
Читайте Новини.LIVE!