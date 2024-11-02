Обстріли Харківщини протягом доби — Синєгубов розповів про наслідки

Розбір завалів у Харкові внаслідок обстрілу 1 листопада. Фото: ДСНС

Російські окупанти протягом останньої доби декілька разів атакували Харків та область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 56 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 1 листопада.

Читайте також:

Російські удари по Харківщині

Окупанти вчора, 1 листопада, вдарили по Основ'янському районі Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 26 будівель та 12 автомобілів. Постраждали 13 людей.

Ворог вбив одного поліцейського та поранив 36 правоохоронців, а також одного співробітника ДСНС.

Ввечері, 1 листопада, загарбники атакували Куп'янськ. Сталося влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. Постраждали 44-річний чоловік та дві жінки 68 та 75 років.

Також під ударом була Вільхуватка. Ворог частково зруйнував приватний житловий будинок. Постраждали два чоловіки 59 та 87 років і 84-річна жінка.

А 2 листопада окупанти атакували Слатине. Внаслідок цього горіла господарча споруда. Також пошкоджено скління трьох приватних будинків та двох господарчих споруди.

"2 листопада 02:40 с. Одноробівка. Військами РФ завдано удару КАБ на відкритій місцевості за межами. 2 листопада 02:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено частково приватний житловий будинок, флігель, літня кухня, гараж, господарчі будівлі", — розповів Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 листопада окупанти здійснили балістичний удар по Харкову. Внаслідок цієї атаки постраждали приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Також 2 листопада у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів після російського обстрілу.