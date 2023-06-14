В Харькове закрываются бизнесы: что известно

Вывеска "Закрыто" на поврежденной витрине магазина в Харькове. Фото: Андрей Мариенко / УНИАН

Долговременная российская агрессия продолжает негативно влиять на состояние бизнес-среды Харькова. С начала этого года более 5 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Также некоторые владельцы бизнесов перевозят их в другие города и меняют свой налоговый адрес на другую область.

Об этом сообщают в Харьковском городском совете .

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Сколько в Харькове предпринимателей

Согласно данным горсовета, в течение января-мая 2023 года прекратило деятельность 5301 физлицо-предприниматель. Переместили бизнес из Харькова и изменили свой налоговый адрес на другую область или территориальную общину в течение этого же периода 354 ФЛП.

В то же время в Харькове продолжают открываться новые бизнесы, что позволяет восстанавливать экономику города. Так, в течение января-мая 2023 года официально зарегистрировали свой бизнес 4593 физических лица-предпринимателя. Кроме того, за этот же период 447 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес.

По состоянию на 1 июня количество физических лиц-предпринимателей в Харькове составило 118 912 человек. В прошлом месяце их количество было — 119 020 человек.

"Городские власти консолидируют все усилия по поиску практических решений для преодоления ключевых проблем бизнеса, нивелирования негативных последствий войны, привлечения инвестиций, налаживания сотрудничества с органами государственной власти и международными институтами", — рассказывают в мэрии.

Помощь бизнесу в Харькове

Городской совет информирует, что харьковчане могут подать заявку на получение грантов "єРобота" для создания и развития собственного бизнеса, а также воспользоваться льготными кредитами правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Кроме того, ветераны и члены их семей могут подавать заявки на государственные гранты в рамках проекта "єРобота" для развития или создания бизнеса. Кроме того, предприниматели могут получить средства от международных доноров в рамках программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", Международной организации по миграции и других международных институций.

Также предприниматели Харькова могут воспользоваться финансовой поддержкой городского совета, которая осуществляется путем компенсации процентной ставки по кредитам, полученным предпринимателями для развития своего бизнеса.

Напомним, что в Министерстве цифровой трансформации объявили очередной конкурс на разработку системы и технологии по обнаружению и уничтожению дронов. Ведомство обещает контракт в один миллион долларов.

Также мы рассказывали, что власти не отказались от планов возвращения страны в довоенную систему налогообложения. Это реализуют не с 1 июля 2023 года, как ожидалось, а несколько позже.