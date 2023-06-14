У Харкові закриваються бізнеси: що відомо

Вивіска "Зачинено" на пошкодженій вітрині магазину у Харкові. Фото: Андрій Марієнко / УНІАН

Довготривала російська агресія продовжує негативно впливати на стан бізнес-середовища Харкова. Від початку цього року понад 5 тисяч підприємців міста припинили свою діяльність. Також деякі власники бізнесів перевозять їх до інших міст та змінюють свою податкову адресу на іншу область.

Про це повідомляють у Харківській міській раді.

Читайте також:

Скільки у Харкові підприємців

Згідно данних міськради, протягом січня-травня 2023 року припинила діяльність 5301 фізична особа-підприємець. Перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду протягом цього ж періоду 354 ФОП.

Водночас у Харкові продовжують відкриватися нові бізнеси, що дає можливість відновлювати економіку міста. Так, протягом січня-травня 2023 року офіційно зареєстрували свій бізнес 4593 фізичних особи-підприємці. Крім того, за цей же період 447 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.

Станом на 1 червня кількість фізичних осіб-підприємців у місті Харкові склала 118 912 осіб. В минулому місяці їх кількість була — 119 020 осіб.

"Міська влада консолідує всі зусилля задля пошуку практичних рішень для подолання ключових проблем бізнесу, нівелювання негативних наслідків війни, залучення інвестицій, налагодження співпраці з органами державної влади та міжнародними інституціями", — розповідають у мерії.

Допомога бізнесу у Харкові

Міська рада розповідає, що харків’яни мають можливість подати заявку на отримання грантів "єРобота" для створення та розвитку власного бізнесу, а також скористатися пільговими кредитами урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%". Крім того, ветерани та члени їхніх сімей можуть подавати заявки на державні гранти в рамках проєкту "єРобота" для розвитку або створення бізнесу. Крім того, підприємці можуть отримати кошти від міжнародних донорів у рамках програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Міжнародної організації з міграції та інших міжнародних інституцій.

Також підприємці Харкова можуть скористатися фінансовою підтримкою від міської ради, яка здійснюється шляхом компенсації відсоткової ставки за кредитами, отриманими підприємцями для розвитку свого бізнесу.

Нагадаємо, що у Міністерстві цифрової трансформації оголосили черговий конкурс на розробку системи та технології з виявлення та знищення дронів. Відомство обіцяє контракт на один мільйон доларів.

Також ми розповідали, що влада не відмовилась від планів повернення країни до довоєнної системи оподаткування. Це втілять не з 1 липня 2023 року, як очікувалося, а дещо пізніше.