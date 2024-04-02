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В Харькове заработали два Центра рекрутинга Украинской армии

2 апреля 2024 20:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове заработали два Центра рекрутинга Украинской армии
Человек на консультации в Центре рекрутинга Украинской армии. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове стартовали работу два Центра рекрутинга Украинской армии, которые теперь станут ключевыми точками для лиц, планирующих присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. С этого дня у жителей Харькова будет возможность обратиться в рекрутинговые центры, чтобы получить полную информацию о вакансиях в армии.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Рекрутинговые центры фактически представляют гражданские консультативно-информационные офисы, где кто-либо может узнать о различных вакансиях, которые доступны не только в Вооруженных силах Украины, но и в Нацгвардии и Государственной пограничной службе. Благодаря этому люди смогут выбрать ту должность и воинскую часть, где они желают работать.

Вакансии в разных отраслях разнообразны, от поваров и водителей до медиков и ремонтников. Кроме того, рекрутеры предоставят консультации и помогут выбрать соответствующую позицию в армии.

Важно отметить, что в рекрутинговых центрах не вручают повестки и не собирают личные данные без согласия лица. Эта инициатива стала частью реформы системы набора в ряды Вооруженных сил, направленной на популяризацию рекрутинговых центров и увеличение их охвата по всей области.

Лица, желающие получить дополнительную информацию, могут обращаться за бесплатным телефонным номером: 0 800 300 441.

Напомним, что Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

Также мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста до 25 лет. Верховная Рада проголосовала за него 30 мая 2023 года.

Харьков
Харьковская область
военное положение
Олег Синегубов
вакансии
военнообязанные

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